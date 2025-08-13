Claudiu Rotar a dat verdictul după debutul de vis al lui Ianis Stoica în Portugalia

Ianis Stoica, în vârstă de 22 de ani, a avut un debut perfect în campionatul Portugaliei, după ce s-a transferat de la Hermannstadt la echipa Estrela Amadora. În primul meci din sezonul portughez, Stoica a intrat pe teren în minutul 74, iar la doar un minut după, a înscris la a doua atingere de balon, reluând din careul mic în urma unei centrații a lui Pinho.

Claudiu Rotar, finanțatorul fostei echipe a lui Stoica, Hermannstadt, a declarat că păstrează o legătură strânsă cu jucătorul, discutând cu el la fiecare două zile. Rotar a subliniat potențialul mare al lui Ianis Stoica și faptul că acesta este foarte fericit în Portugalia, apreciind nivelul de joc superior și intensitatea campionatului. Fotbalistul a mai avut o participare notabilă în amicalul cu Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, unde a dat o pasă decisivă.

Despre transfer, Rotar a explicat că mutarea a fost bine analizată și considerată benefică atât pentru Ianis, cât și pentru club. Estrela Amadora este o echipă tânără, care a fuzionat în 2020 și are un renume de a vinde mulți jucători în fiecare an, fiind considerată a patra echipă ca excelentă în acest sens, după Sporting, Benfica și Porto. Valoarea transferului este în jur de 1,3 milioane de euro, iar Hermannstadt a păstrat 20% din drepturile pentru un viitor transfer. De asemenea, Ianis Stoica va beneficia de un salariu de aproximativ două ori și jumătate mai mare decât la fostul club.

„Mă așteptam, Are un potențial foarte mare. De asta a și făcut pasul în străinătate, pentru că în România a demonstrat tot ce se putea demonstra. Vorbesc cu el la două zile, mă sună, îl sun. Este foarte fericit, îi place, spune că nivelul de acolo este altceva.

Un alt tip de campionat, mai multă intensitate. Alt fotbal, ce să mai. I se potrivește. El înainte a mai avut un amical cu echipa lui Ronaldo, Al-Nassr. A dat pasă de gol. E ok, îi place, s-a acomodat. Weekend-ul acesta joacă cu Benfica și m-aș fi dus, dar sunt ocupat.

(n.r. dacă are șanse să fie convocat de Mircea Lucescu) Știu că domnul Lucescu urmărește jucătorii tineri, vrea să schimbe un pic structura echipei. Dacă continuă așa, Ianis poate ajunge la naționala mare. Dacă debutezi cu gol în Portugalia… dar depinde foarte mult de el”, a spus Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

În ceea ce privește șansele convocării la echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu, Rotar este optimist, susținând că dacă Stoica va continua evoluțiile bune, debutul său cu gol în Portugalia poate fi un pas spre națională.