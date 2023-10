Claudiu Tudor, președintele Petrolului Ploiești, nemilos cu Dawa: „Trebuia mai mult decât roșu! Am putea face apel să-l suspendăm!”

Petrolul Ploiești-FCSB s-a disputat sâmbătă seară și s-a încheiat 2-2. Joyskim Dawa, fundașul bucureștenilor, a văzut doar cartonașul galben după o intrare dură asupra lui Sergiu Hanca.

Decizia arbitrului l-a înfuriat pe Claudiu Tudor. Concret, președintele prahovenilor a criticat ceea ce s-a întâmplat la meci. Iată ce a spus.

„Trebuia mai mult decât roșu! Am putea face apel să-l suspendăm!”

„Am luat un punct meritat, spun eu. Întotdeauna vrei mai mult, dar cel mai îmbucurător este faptul că am revenit de la 2-0. Un meci greu, știam ce ne așteaptă, ne-a dereglat puțin și accidentarea lui Hanca. Așteptările din minutul 1, când am luat gol, erau mici, dar jucătorii au dat dovadă de caracter și am reușit să egalăm. A fost și puțin ghinion, nu pot să spun că a fost ceva lucrat de FCSB să ne surprindă sau să spunem că am intrat nepregătiți.

Nu că am fi vrut, cred că trebuia mai mult decât roșu la Dawa, Claudiu va sta o lună, o lună și jumătate. Am putea face apel să-l suspendăm pe Dawa, dar nu vom face acest lucru, pentru că avem și noi cazul Țicu, intensitatea lui Dawa este mult mai mare și lui Țicu i s-au dat 16 etape. Sperăm să se revină, să se ia cele două faze în considerare și pedeapsa să fie redusă, pentru că nu este normal.

Cu siguranță miercuri va veni motivarea și vom face apel, avem încredere în comisie că va analiza și faza cu Dawa. Reclamăm clar că trebuia roșu, a spus-o și domnul Becali. Probabil și lui Dawa îi pare rău, cu siguranță nu a vrut să-l lovească pe Hanca, pentru că intensitatea a fost destul de mare. Nu mai acuzăm pe nimeni, important e ca la Țicu să se ia o decizie cât mai blândă.

Așa cred (n.r. că a egalat Dumnezeu). Cei de la FCSB trebuie să se gândească unde greșesc de sunt egalați în ultimele minute, înseamnă că în fața lui Dumnezeu undeva nu fac lucrurile în regulă. Eu așa o văd, sunt un tip credincios și eu, în momentul în care se întâmplă lucruri de genul ăsta te întrebi de ce a făcut Dumnezeu asta”, a declarat Claudiu Tudor, pentru Play Sport.

După faultul din minutul 26 în urma căruia a primit galben, Dawa a fost înlocuit imediat cu Lixandru.