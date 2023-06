Clauză de reziliere imensă pentru Răzvan Lucescu! Motivul pentru care antrenorul a acceptat suma astronomică

CFR Cluj caută antrenor în cazul în care Dan Petrescu se decide să plece, iar unul dintre numele aflate pe listă este cel al lui Răzvan Lucescu.

PAOK Salonic i-a pus lui Răzvan Lucescu o clauză de reziliere de 7 milioane de euro

Tehnicianul român mai are un an de contract cu PAOK, iar șansele să plece de la echipă sunt infime. Motivul principal este dat de clauza imensă de reziliere pe care o are.

„Am o clauză de reziliere de șapte milioane de euro. Pot să dau o explicație pentru motivul pentru care am acceptat. M-am întors la PAOK, pentru că m-am simțit fericit acolo. Toată lumea mă sfătuia să nu mă întorc, dar am făcut bine că m-am întors.

Am zis că nu pot să scad din clauza asta, pentru că patronul nu voia să scadă, având în vedere data trecută când am plătit două milioane de euro ca să plec la Al-Hilal. El voia să se asigure că nu mai plec.

Dacă mă duc acolo, înseamnă că vreau să mă duc, am fost fericit. Dacă mă duc acolo, scopul meu e să mă simt bine și să câștig. Dacă nu câștig, oricum mă scoate el”, a spus Răzvan Lucescu la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.