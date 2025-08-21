Clubul Ajaccio, în lichidare judiciară. La gruparea franceză joacă un internaţional român U21

Clubul francez Ajaccio, exclus la jumătatea lunii august din toate competiţiile naţionale de către Direcţia Naţională de Control al Gestiei (DNCG) a Federaţiei Franceze de Fotbal, a fost plasat în lichidare judiciară, a anunţat preşedintele tribunalului comercial din Ajaccio, potrivit AFP. La Ajaccio este legitimat internaţionalul român U21 Tony Strata.

„Lichidarea judiciară a ACA a fost pronunţată miercuri de Tribunalul Comercial din Ajaccio”, a precizat David Istria, preşedintele Tribunalului Comercial din Ajaccio.

Societatea pe acţiuni simplificată (SAS) cu scop sportiv Athletic Club Ajaccien (ACA) Football a depus luni o cerere de încetare a plăţilor la tribunalul comercial, iar miercuri dimineaţă a avut loc o scurtă audiere de 30 de minute.

„Valoarea datoriei declarate este de aproximativ 13,5 milioane de euro, iar la data lichidării erau 65 de angajaţi”, a explicat pentru AFP o sursă judiciară, care a precizat, de asemenea, că tribunalul a numit un administrator judiciar.

Mai multe sesizări Tracfin, celula de informaţii financiare a Ministerului francez de Finanţe, au fost făcute cu privire la gestionarea clubului şi o anchetă este în curs, a precizat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.

Suporterii ACA, reuniţi în asociaţia „Collectivu Biancu è Rossu”, au lansat o campanie de strângere de fonduri pe internet pentru a încerca să salveze clubul, sumă care joi se ridica la „23.000 de euro”, potrivit paginii lor oficiale de Facebook.

AC Ajaccio a fost retrogradată din Ligue 2 în National din cauza gravelor dificultăţi financiare, înainte de a fi exclusă la jumătatea lunii august din toate competiţiile naţionale „pentru sezonul 2025/2026” de către DNCG.

Înfiinţat în 1910, AC Ajaccio a câştigat două titluri de campion al Franţei în Ligue 2, în 1967 şi 2002. Între 2011 şi 2014, clubul cu culorile roşu şi alb a evoluat în Ligue 1, înainte de a fi retrogradat în Ligue 2 şi de a reveni în mai 2022, pentru un singur sezon, în elita fotbalului francez.

În 2023, celălalt club din Ajaccio, Gazelec Ajaccio, a fost plasat în lichidare judiciară, iar mai mulţi conducători sau foşti conducători ai clubului au fost condamnaţi pentru fraudă socială.

Un alt club corsican, SC Bastia, unul dintre cele şapte cluburi franceze care au jucat o finală europeană, a cunoscut aceleaşi dificultăţi, fiind plasat în lichidare judiciară în septembrie 2017, cu datorii de 21 de milioane de euro. SC Bastia, care evoluează în L2, a fost preluat în august 2017 de doi antreprenori din Bastia şi de atunci a revenit pe linia de plutire.

Tony Strata, în vârstă de 20 de ani, este legitimat la Ajaccio din 2021. Strata se află pe lista jucătorlor care au primit convocări preliminare pentru meciurile din septembrie ale naţionalei U21 cu Kosovo şi San Marino, din preliminariile Euro 2027.