Clubul din Superliga care a fost pe marginea prăpastiei: ”Am făcut eforturi extraordinare pentru a acoperi licența de prima ligă”

Oțelul Galați a traversat o perioadă dificilă în iarnă din punct de vedere financiar. Astfel, Dorinel Munteanu a luat decizia de a părăsi clubul.

Cristi Munteanu, președintele clubului gălățeni, a declarat că cei din conducere au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a obține licența de Superligă pentru următorul sezon.

Așadar, jucătorii ar putea primi un salariu restant înaintea partidei din etapa viitoare, contra celor de la FC Hermannstadt.

”Realitatea clubului a fost cu totul alta, cu mari eforturi am redresat situația financiară și am putut să îndeplinim condițiile pentru a primi licența de Superligă, asta era prioritatea. Pentru licența UEFA, era imposibil. Ne mai trebuiau foarte mulți bani. Noi am făcut eforturi extraordinare pentru a acoperi licența de prima ligă.

Suntem cât de cât OK, nu suntem la zi cu plățile. Încercăm, până la meciul cu Sibiu, să mai achităm un salariu jucătorilor. În câteva luni sper să ne așezăm financiar și lucrurile să reintre în normal. Am stabilit o reducere de buget pentru sezonul următor, pentru a nu mai avea surprize neplăcute, cum am avut anul ăsta.

Vreau să mulțumesc jucătorilor, au dat dovadă de caracter, de înțelegere pentru club. Nu am avut situații în care jucătorii să-și depună memorii, sunt norocos ca și președinte că am un colectiv extraordinar.

Am un grup de jucători care-și termină contractul în vară, mai au contract cu clubul nostru 3-4 săptămâni și sunt atât de implicați în antrenamente și-n meciuri cum rar mi-a fost dat să văd așa ceva. În general, jucătorii aflați la final de contract se mai menajează, să nu se accidenteze. Ei au fost implicați 150% și sunt mulțumit ca și președinte că am așa jucători”, a spus Cristi Munteanu, pentru Sport.ro.