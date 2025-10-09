Clubul din Turcia care îl vrea pe Hagi pe bancă: „Este prima noastră variantă”

Clubul turc Eyupspor, unde evoluează și Denis Drăguș, este în căutarea unui nou antrenor după despărțirea de Selcuk Sahin, iar numele lui Gică Hagi a apărut ca o opțiune serioasă pentru această funcție. Conducerea lui Eyupspor a confirmat că preferă ca antrenor un tehnician străin, iar “Regele” Hagi rămâne în topul posibilităților, deși până acum nu au fost purtate discuții directe.

Vicepreședintele clubului, Fatih Kulaksiz, a explicat că nu există un acord cu Emre Belozoglu și că acesta nu este pe lista lor, reiterând că se concentrează pe o desemnare rapidă a unui antrenor. Deși probabilitatea unei întâlniri cu Hagi este redusă, oficialul turc a admis că în fotbal orice este posibil, iar numele legendarului antrenor român rămâne un punct de referință pentru Eyupspor.

„Emre Belozoglu nu se află pe agenda noastră. Nu îl vom aduce în fruntea echipei. Lucrăm încă de la începutul săptămânii. Am evaluat mulți antrenori. În acest moment, prioritatea noastră este un antrenor străin. Eforturile noastre continuă. Ne dorim să clarificăm situația și să facem un anunț până la finalul săptămânii.

Au existat multe informații eronate în această privință. A fost necesară o explicație. Deși prima noastră opțiune nu este în mod categoric un antrenor străin, aceasta rămâne totuși preferința noastră.

Nu am avut nicio întâlnire cu Hagi. Este unul dintre numele legendare ale fotbalului din țara noastră. Probabilitatea unei întâlniri este redusă, dar în fotbal orice este posibil”, a spus Kulaksiz.