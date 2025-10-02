Clubul pe care Daniel Pancu refuză să îl pregătească: ”Nu se pune problema”

Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, și legendă a Rapidului, susține în continuare că nu ar accepta să preia vreodată banca tehnică a FCSB-ului.

Antrenorul a fost întrebat dacă ar pregăti Dinamo, un alt adversar al giuleștenilor, însă răspunsul său a fost evaziv.

”(N.R. Alex Chipciu a spus că nu ar putea antrena la Rapid sau la Dinamo. Ești de acord cu el?) Total. Eu la FCSB am spus (N.R. Că nu ar antrena niciodată). Nu se pune problema, sunt niște lucruri care nu se pun în discuție vreodată, dar așa ca idee.

(N.R. Dar la Dinamo ai putea să antrenezi?) Mai sunt cazuri în lume. L-am văzut și pe Ancelotti, vorbind de Inter și de Barcelona, că nu le-ar antrena niciodată.

Pentru că tot spuneai de Chipciu cu Rapid și Dinamo. Ancelotti a spus de Inter și Barcelona că nu le-ar antrena”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport Special.