Clubul pe care i l-a sugerat Mircea Lucescu lui Ianis Hagi: „Să vină trei luni să joace”

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a anunțat o mutare surpriză pentru mijlocașul Ianis Hagi, fiul legendarului Gică Hagi. La recomandarea sa, Ianis ar urma să se alăture echipei Rapid București pentru o perioadă de trei luni, urmând ca apoi să se transfere la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, unde l-ar putea întâlni pe Nicolae Stanciu.

Această mișcare reprezintă o soluție intermediară după ce negocierile pentru o mutare la Legia Varșovia au eșuat, din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului. În această vară, Ianis Hagi mai fusese asociat și cu echipa turcă Fatih Karagumruk, însă acum varianta Rapid a fost pusă în practică cu implicarea directă a lui Lucescu și Șucu.

Ianis Hagi are în palmares o carieră impresionantă pentru vârsta sa, cu 130 de meciuri și 20 de goluri pentru Rangers, 92 de partide și 24 de goluri pentru Farul Constanța, dar și experiențe în La Liga, Belgia și Italia. Mutarea la Rapid i-ar oferi șansa să revină în atenția fotbalului românesc și să se pregătească pentru pasul următor în Serie B, la Genoa.

„Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a spus Lucescu, conform digisport.ro.