Clubul select în care a intrat Marcus Rashford, după ce a realizat o dublă în Liga Campionilor

Internaționalul englez Marcus Rashford, decisiv în victoria obținută de FC Barcelona pe terenul formației Newcastle United (scor 2-1), este al nouălea jucător care reușește o dublă în etapa inaugurală a Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2025-2026.

Și Kylian Mbappe a marcat de două, dar de fiecare dată din penalty

Rashford, cedat în această vară de Manchester United la FC Barcelona, s-a alăturat lui Jonathan Burkardt (Eintracht), Harry Kane (Bayern), Marcos Llorente (Atletico), Kylian Mbappe (Real), Youssoupha Mbodji (Slavia Praga), Marcus Thuram (Inter Milano), Francisco Trincao (Sporting) și Dusan Vlahovic (Juventus) în ierarhie.

Francezul Kylian Mbappe, care a marcat de două ori din penalty, marți, în partida cu Olympique Marseille, a ajuns la un total de 57 de goluri în Champions League, și a urcat pe locul al șaselea în ierarhia all-time a marcatorilor din această competiție, la egalitate cu germanul Thomas Muller (ex-Bayern Munchem).

Mbappe, recrutat de Real Madrid în urmă cu un an, a atins totodată bariera de 50 de goluri marcate pentru clubul spaniol, în 64 de meciuri disputate în toate competițiile.