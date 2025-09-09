Clubul unde a semnat fostul golgheter al Superligii: ”Este cunoscut pentru instinctul său de gol”

Azdren Llullaku, liber de contract după despărțirea de Gloria Bistrița, a semnat cu echipa din liga a treia SCM Zalău.

Jucătorul a fost golgheterul Superligii în sezonul 2016/2017, după ce a înscris 16 goluri pentru Gaz Metan.

”SCM Zalău anunță cu bucurie transferul atacantului Azdren Llullaku, un jucător cu peste 120 de meciuri în Liga 1 din România și o experiență bogată pe terenurile din țară și din străinătate.

Llullaku este un atacant cunoscut pentru instinctul său de gol, inteligența în joc și profesionalismul pe care le-a demonstrat de-a lungul carierei”, au transmis cei de la SCM Zalău, pe contul oficial de Facebook.

Llullaku și-a început cariera în Italia, la Conegliano, și a mai evoluat la echipe precum Sacilese, Sudtirol, Domegliara, Tamai și SandonaJesolo, iar în 2012 a ajuns în România, la Gaz Metan.

Fotbalistul a mai îmbrăcat tricoul echipelor autohtone Poli Iași, Astana, Tobol (Kazahstan), Virtus Entella, Astra, Soligorsk (Belarus), Concordia Chiajna, Cjarlins Muzane (Italia), Ceahlăul și Gloria.