Clubul Valencia dă în judecată Netflix, după documentarul despre Vinicius
Clubul Valencia a decis să dea în judecată Netflix, precum şi compania de producţie braziliană Conspiraçao Films, potrivit ziarului Marca.
La 15 mai, platforma americană a lansat un documentar despre atacantul Real Madrid, Vinicius Junior, intitulat „Baila, Vini”. Filmul prezintă cariera brazilianului de la debutul său la Flamengo.
În special, apar scene la stadionul Mestalla din Valencia, în care suporterii locali scandau, potrivit documentarului, „maimuţă, maimuţă” către Vinicius, în loc de „diot, imbecil”. O secvenţă care nu a fost pe placul clubului, care acuză platforma de streaming că a manipulat imaginile stadionului său şi, astfel, i-a pătat imaginea.
În faţa lipsei de reacţie, clubul spaniol a sesizat tribunalul din Valencia. Acesta a fost susţinut şi de sindicatul majoritar al Poliţiei Naţionale Spaniole, care şi-a exprimat „respingerea fermă a insinuărilor rasiste conţinute în documentarul Netflix difuzat recent despre jucătorul Real Madrid Vinicius Junior, care pune la îndoială profesionalismul şi neutralitatea agenţilor Poliţiei Naţionale”.