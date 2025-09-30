Clubul Valencia dă în judecată Netflix, după documentarul despre Vinicius

Într-un mesaj publicat pe reţeaua socială X, clubul a cerut public, la câteva zile după lansarea filmului, anularea sau rectificarea acestuia: „În faţa nedreptăţii şi minciunilor faţă de suporterii Valencia CF, clubul solicită în scris o rectificare imediată din partea producătorilor documentarului, pentru faptele petrecute la Mestalla care nu corespund realităţii. Adevărul şi respectul faţă de suporterii noştri trebuie să prevaleze. Valencia CF îşi rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune în justiţie.”

În faţa lipsei de reacţie, clubul spaniol a sesizat tribunalul din Valencia. Acesta a fost susţinut şi de sindicatul majoritar al Poliţiei Naţionale Spaniole, care şi-a exprimat „respingerea fermă a insinuărilor rasiste conţinute în documentarul Netflix difuzat recent despre jucătorul Real Madrid Vinicius Junior, care pune la îndoială profesionalismul şi neutralitatea agenţilor Poliţiei Naţionale”.