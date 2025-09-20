CM de Atletism: Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş / Spaniola María Pérez şi-a păstrat titlul la feminin

Brazilianul Caio Bonfim, vicecampion olimpic la Paris, a fost încoronat campion mondial la proba de 20 km marş la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, sâmbătă dimineaţă.

Totul s-a decis la kilometrul 18: în timp ce spaniolul Paul McGrath era în frunte, Caio Bonfim (al patrulea la 17 secunde) a accelerat ca o rachetă, depăşindu-şi toţi concurenţii pentru a termina în forţă şi a trece linia de sosire în o oră, 18 minute şi 35 secunde.

El i-a devansat pe chinezul Wang Zhaozhao (1h18:43) şi pe Paul McGrath (1h18:45).

La o săptămână după ce a câştigat proba de 35 km marş, spaniola María Pérez a câştigat proba de 20 km marş la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo şi este acum dublă campioană mondială la ambele discipline.

Atleta spaniolă în vârstă de 29 de ani, vicecampioană olimpică la proba de 20 km marş, s-a impus cu un timp de 1h 25 min 54, cel mai bun timp al sezonului, în faţa mexicanei Alegna Gonzalez (1h26:06) şi a japonezei Nanako Fujii (1h26:18).

„Am participat la cinci campionate mondiale şi aceasta este a patra mea medalie. Sunt cea mai fericită femeie din lume”, a declarat Perez după cursă.