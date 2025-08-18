CM de juniori de la Otopeni a primit finanțarea pe ultima sută de metri

Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat cu prilejul prezentării lotului României pentru Campionatele Mondiale de înot pentru juniori, desfășurată luni, la un hotel din Capitală, că bugetul necesar competiției a fost obținut în ultimul moment, dar că vom avea un record de participare la Otopeni.

Obiectivul este cucerirea unei medalii

”Așa cum știți, încă de anul trecut am fost anunțați că vom organiza Campionatele Mondiale de înot pentru juniori, în urma faptului că ne-am dorit să organizăm la un moment dat acest Campionat Mondial de juniori. Anul trecut ni s-a dat șansa aceasta și încă de anul trecut vorbim despre faptul că în România sau România va organiza pentru prima oară un astfel de campionat mondial de înot pentru juniori. Aveam posibilitatea, știam că avem posibilitatea, știam că suntem capabili, știam că putem să o facem și după ce am trecut mai multe teste, iată că acum suntem în situația în care, începând de mâine, vom organiza, pentru prima oară în România, Campioanele Mondiale de înot pentru juniori. Bineînțeles că toate aceste lucruri vin la pachet cu niște responsabilități, responsabilități pe care pe parcursul ultimelor luni am încercat să le asumăm și să le realizăm, dar săptămâna trecută încă nu aveam buget pentru organizarea acestui Campionat Mondial de înot. Iată că acum am zâmbetul pe buze pentru că acum câteva zile am primit un buget suficient pentru a organiza acest Campionat Mondial. Așa că dați-mi voie să le mulțumesc Agenției Naționale pentru Sport și Ministerului Finanțelor, în mod special domnului ministru Nazare și doamnei Pescaru pentru faptul că au găsit soluții pentru a primi un buget suficient pentru organizarea acestui Campionat Mondial de înot, în colaborare, bineînțeles, cu președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei. În mod special aș dori să aduc mulțumiri pentru implicare, dar mai ales pentru faptul că au înțeles ce impact poate avea pentru țara noastră anularea acestui Campionat Mondial cu doar o săptămâna înainte. Și aici vorbesc de domnul Covaliu și domnul George Boroi (președintele, respectiv secretarul general al COSR, n. red.), care s-au implicat foarte activ în găsirea de soluții și iată că aceste soluții au fost găsite și multe mulțumiri Ministerului Afacerilor Externe pentru tot sprijinul oferit”, a spus Camelia Potec în cuvântul său de la prezentarea celor 18 sportivi, 9 fete și 9 băieți, ce ne vor reprezenta la Mondiale.

Fosta campioană olimpică de la Atena a subliniat că această ediția a Mondialelor de juniori de la Otopeni înregistrează un record de participare: ”Avem în România un record în ceea ce privește participarea. Pentru prima dată, numărul de sportivi care au ales să vină în România depășește 900. Avem 930 de sportivi participanți din 124 de țări. Este un record în ceea ce privește, chiar și pentru World Aquatics, participarea la un Campionat Mondial de juniori. Și dacă acest lucru din punct de vedere organizatoric este un lucru extraordinar, pentru sportivii noștri să știți că este o presiune mai mare, dar avem un avantaj, anume acela că suntem la noi acasă, că se cunoaște bazinul. Trebuie să avem curaj, pentru că echipa de înot a României calificată la acest Campionat Mondial are o șansă unică, șansa de a înota acasă, în fața prietenilor și a familiei, șansa de a fi într-un bazin pe care îl cunoaște și, bineînțeles, șansa de a arăta exact ceea ce au pregătit”.

Antrenorul federal Silviu Anastase a spus că la Otopeni vom avea cea mai numeroasă prezență la o astfel de competiție: ”Este cea mai numeroasă prezență națională pentru o astfel de competiție. Sunt onorat să-i reprezint, atât pe ei, cât și pe antrenori, pentru că toți formează o generație de excepție. România a învățat să îndrăznească. România îndrăznește, de ani de zile suntem în față. Deci cel mai important este că dăm dovadă mereu de competitivitate, iar de la acest Campionat Mondial, în primul rând le mulțumesc pentru disciplina pe care o au avut-o pe tot parcursul anului, pentru că au parcurs un sezon lung, atât pentru ei, cât și pentru antrenori. Și sunt convins că acest campionat va reprezenta o ștampilă valoroasă pe cartea lor de vizită”.

În ce privește obiectivul sportivilor noștri, Camelia Potec a precizat că este vorba de cucerirea unei medalii: ”Așa cum știți, întotdeauna o federație de specialitate trebuie să-și propună și niște obiective. Avem în acest lot și pe cei trei medaliați de la Campionatele Europene, doi dintre ei campioni europeni, iar obiectivul federației, obiectivul înotului românesc, este câștigarea unei medalii la acest Campionat Mondial. Asta, bineînțeles, stabilit cu multe luni înainte”.

Lotul României: Daria Asaftei (locul 4 la 200 m bras la Campionatele Europene de juniori), Denisa Bacalu, Tamara Lospa, Eva Maria Paraschiv, Irina Preda, Aissia Prisecariu (bronz la 200 m spate la CE de juniori), Ana Maria Sibișeanu, Daria Silișteanu (campioană europeană la 100 m spate, bronz la 50 m spate la CE de juniori), Diana Gabriela Stiger, Eric Ștefan Andrieș, Darius Coman (5 la 200 m bras la CE de juniori), Robert Andrei Badea (campion european la 400 m mixt, argint la 200 m mixt la CE de juniori), Tudor Iordache, Andrei Theodor Proca (locul 4 la 1.500 m liber la CE de juniori), Rareș Matei Roșu, Matei Cristian State, Darius Matei Trenchea, Danis Volontir.