CM Înot U18: Robert Badea a fost al şaptelea la 200 m mixt

Înotătorul Robert Badea a terminat miercuri, la Otopeni, în cadrul CM de înot U18 de la Otopeni, pe locul şapte în cursa masculină de 200 metri mixt.

Robert Badea a înotat pe culoarul 6 şi a întors în poziţia a patra după primele două schimburi de bazin. Românul a pierdut însă din viteză pe parcursul ultimelor două schimburi şi a terminat concursul de la 200 metri mixt pe locul 7 cu timpul de 2.01:26.

Campion mondial a fost rusul Mikhail Shcerbakov, cu 1.57:25.