Coco Gauff a ajuns în optimile de finală la turneul de la Cincinnati fără să joace

Coco Gauff s-a calificat direct în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, fără să joace, după ce adversara sa, Dayana Yastremska, s-a retras în ultimul moment. Meciul, programat marți în turul al treilea, ar fi fost prima confruntare dintre cele două după duelul de la Wimbledon.

În urmă cu doar 40 de zile, sportiva ucraineană (locul 31 WTA) a eliminat-o surprinzător pe Gauff încă din primul tur al Grand Slam-ului londonez, scor 7-6 (3), 6-1. Mulți așteptau cu interes revanșa, însă retragerea Yastremkăi a pus capăt suspansului.

Astfel, Gauff își continuă parcursul la Cincinnati fără a pierde energie pe teren, urmând să afle în curând numele adversarei din faza următoare. Pentru Yastremska, prioritatea rămâne recuperarea completă, în condițiile în care sezonul de hard din America de Nord intră în faza decisivă înainte de US Open.