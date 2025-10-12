Coco Gauff a învins-o pe Jessica Pegula în finala turneului de la Wuhan

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr. 3 mondial, a câștigat, duminică, turneul WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a învins-o în finală în două seturi, 6-4, 7-5, pe compatrioata sa Jessica Pegula (nr. 6 mondial).

Cele două sunt calificate pentru Turneul Campioanelor

Gauff și-a trecut în palmares al treilea turneu din categoria WTA 1.000, după cele de la Cincinnati (2023) și Beijing (2024), și al 11-lea titlu din cariera sa la doar 21 de ani, între care două de Mare Șlem (US Open 2023 și Roland-Garros 2025).

Coco Gauff, care a obținut a treia victorie în șapte confruntări cu Pegula, s-a impus după 1h 42 min. de joc și și-a adjudecat al doilea titlu din acest sezon.

Deși nu va urca în clasamentul mondial WTA, Coco Gauff se va apropia mai mult de poloneza Iga Swiatek (locul 2), în timp ce Pegula, grație parcursului său până în finală, va urca luni o poziție (5).