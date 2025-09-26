Coco Gauff, deținătoarea trofeului, s-a calificat în turul al treilea la turneul WTA 1.000 de la Beijing

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, deținătoarea trofeului, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, învingând-o clar în două seturi, 6-4, 6-0, pe Kamilla Rahimova din Rusia, într-un meci disputat vineri.

Gauff, favorita numărul doi, s-a impus după o oră și 43 de minute de joc, obținând cu această ocazie a unsprezecea victorie din cariera sa pe tabloul principal la competiția din capitala Chinei.

Următoarea adversară a americancei va fi canadianca Leylah Fernandez, cap de serie numărul 25, care a trecut cu 6-2, 6-0 de grecoaica Maria Sakkari, pe care a învins-o pentru prima oară în patru confruntări în circuitul profesionist.

Într-un alt meci disputat vineri, kazaha Elena Rîbakina, a opta favorită de la Beijing, a dispus cu 7-5, 4-6, 6-3, de Caty McNally din Statele Unite, iar în turul al treilea o va înfrunta pe germanca Eva Lys, învingătoare tot în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, în duelul cu americanca Iva Jovic (nr.32).