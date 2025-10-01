Coco Gauff, pentru a patra oară consecutiv la Turneul Campioanelor

La doar 21 de ani, Coco Gauff va juca pentru a patra oară consecutiv la Turneul Campioanelor.

WTA a confirmat miercuri calificarea sa, alături de echipa de dublu Andreeva – Shnaider.

Campioană în 2024, Gauff a intrat în istorie drept cea mai tânără câștigătoare a competiției din ultimele două decenii.

În acest an, ea va concura din nou la Riad, alături de Arina Sabalenka, lider mondial, și Iga Swiatek, campioană la Wimbledon.