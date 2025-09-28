Coco Gauff s-a calificat cu emoții în optimi la Beijing

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA, cs 2) s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 dolari, după ce a trecut în trei seturi, 6-4, 4-6, 7-5, de canadianca Leylah Fernandez (25 WTA).

Paolini a cedat doar 3 game-uri în meciul cu Kenin

Gauff, deținătoarea trofeului, campioana de la Roland Garros din acest an și câștigătoare la US Open în 2023, s-a impus după o partidă de aproape trei ore în fața canadiencei, finalista de la US Open din 2021.

Americanca a reușit patru ași dar a făcut 9 duble greșeli, Fernandez neavând vreun as și comițând doar două duble greșeli.

Coco Gauff o va avea ca adversară în runda următoare pe elvețianca Belinda Bencic (16 WTA, favorită nr. 15).

Rezultate din turul al treilea:

Jasmine Paolini (Italia, cs 6) – Sofia Kenin (SUA, cs 27) 6-3, 6-0

Marie Bouzkova (Cehia) – Veronika Kudermetova (Rusia, cs 24) 6-3, 7-5

Karolina Muchova (Cehia, cs 13) – Paula Badosa (Spania, cs 18) 4-2 (abandon Badosa)

Eva Lys (Germania) – Elena Rîbakina (Kazahstan, cs 8) 6-3, 1-6, 6-4

McCartney Kessler (SUA) – Barbora Krejcikova (Cehia) 1-6, 7-5, 3-0 (abandon Krejcikova)

Coco Gauff (SUA, cs 2) – Leylah Fernandez (Canada, cs 25) 6-4, 4-6, 7-5

Belinda Bencic (Elveția, cs 15) – Priscilla Hon (Australia) 4-6, 6-4, 6-3