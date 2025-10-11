Coco Gauff s-a calificat fără emoții în finala turneului de la Wuhan

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr. 3 mondial, a învins-o, sâmbătă, pe italianca Jasmine Paolini, nr. 8 mondial, cu 6-4, 6-3, și s-a calificat în finala WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Adversară îi va fi Aryna Sabalenka sau Jessica Pegula

În ultimul act al competiției, Gauff va da piept cu învingătoarea semifinalei dintre belarusa Aryna Sabalenka (1 WTA) și americanca Jessica Pegula (6 WTA).

Coco Gauff (21 ani) va încerca duminică să cucerească al treilea titlu din categoria WTA 1.000, cea mai importantă a turneelor din circuitul feminin după cele patru de Mare Șlem.

Laureată la Cincinnati în 2023 și Beijing în 2024, Gauff a pierdut cele două finale WTA 1.000 pe care le-a disputat în 2025, la Madrid și Roma.

Câștigătoarea ultimei ediții de la Roland Garros conduce cu șase victorii la cinci în duelurile cu Sabalenka, dar este condusă cu 4-2 de Pegula.

Sâmbătă, Gauff și-a luat revanșa în fața lui Paolini, care a învins-o în precedentele lor trei dueluri în 2025.