Coco Gauff s-a calificat în semifinalele turneului de la Beijing

Coco Gauff continuă parcursul excelent la Beijing. Jucătoarea americană, numărul 3 mondial și campioană en-titre, s-a calificat joi în semifinalele turneului WTA 1000, după ce a trecut de germanca Eva Lys, locul 66 WTA, scor 6-3, 6-4.

Meciul a durat o oră și 28 de minute și i-a adus lui Gauff a treia semifinală consecutivă la Beijing.

Pentru Lys, această apariție a fost una specială, după ce în optimi reușise o victorie surprinzătoare împotriva Elenei Rîbakina, locul 8 mondial, prima a carierei sale în fața unei jucătoare din top 10.