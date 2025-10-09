Coco Gauff s-a calificat în sferturi la Wuhan, după un meci care a durat doar o oră

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA, favorită nr. 3) s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China).

Următoarea adversară este germanca Laura Siegemund

Competiția este dotată cu premii totale de 3.654.963 de dolari, iar americanca a trecut în optimi, în două seturi, 6-3, 6-2, de chinezoaica Shuai Zhang (142 WTA).

Gauff s-a impus după o partidă de doar o oră, ea reușind trei ași și făcând șase duble greșeli, chinezoaica având un as și comițând cinci duble greșeli.

Semifinalista de la Beijing din urmă cu câteva zile, Gauff, câștigătoare la Roland Garros în acest an și la US Open în 2023, o va avea ca adversară în runda următoare pe germanca Laura Siegemund (57 WTA).