Coco Gauff s-a calificat în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 2 mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, după ce a trecut în două seturi, 6-2, 6-4, de italianca Lucia Bronzetti, informează AFP.

Gauff nu mai jucase de duminică, de la intrarea sa în competiție, ea beneficiind marți de forfait-ul ucrainencei Daiana Iastremska în turul 3.

Americanca în vârstă de 21 de ani, laureată la Ohio în 2023, va întâlni în turul următor o altă italiancă, Jasmine Paolini (Nr.9), care a eliminat-o pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 6-1, 6-2.

Cele două jucătoare s-au întâlnit până acum de patru ori și se află la egalitate la victorii, dar Paolini a câștigat ultimele două confruntări care au avut loc pe zgură anul acesta.