Colton Herta părăsește Indycar și va fi pilotul de teste al Cadillac

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat joi, 04 septembrie 2025, ora 12:00,
Colton Herta. Foto: Profimedia
Colton Herta, care şi-a suspendat cariera în Indycar, va fi pilotul de teste al Cadillac, echipă care va intra în Formula 1 în sezonul viitor. Americanul în vârstă de 25 de ani va încerca, fără îndoială, să obţină în 2026 Super Licenţa care îi lipseşte pentru a putea intra în competiţia F1.

Colton Herta (25 de ani, 9 victorii în Indycar) părăseşte echipa sa din totdeauna Andretti, şi Indycar pentru a deveni pilotul de teste al echipei Cadillac F1, nou-venită pe grila de start în sezonul viitor.

Pe de altă parte, ca urmare a acestei mişcări, australianul Will Power, în vârstă de 44 de ani, a părăsit Team Penske, unde a evoluat timp de 17 sezoane (2 titluri, 1 victorie la 500 de mile de Indianapolis), pentru a-l înlocui pe Herta în maşina numărul 26 a Andretti Autosport.

În Formula 1, Herta este „doar” pilot de teste şi nu rezervă, deoarece americanul nu deţine încă Super Licenţa, indispensabilă pentru a putea concura în F1. Şi având în vedere rezultatele sale din ultimele sezoane (în special locul 2 în Campionatul Indycar de anul trecut), îi vor mai lipsi şase puncte pentru a putea concura în 2027.

Pentru aceasta, are două soluţii: să participe la şase sesiuni de antrenamente libere (în 6 GP diferite) cu peste 100 km parcurşi de fiecare dată (1 punct pentru fiecare participare) sau să participe la Campionatul F2 şi să termine în top 8 în clasamentul final al sezonului. O combinaţie a celor două ar putea funcţiona, de asemenea (F2 acordă puncte până la locul 10 în clasament).

Decizia lui Herta a fost facilitată de faptul că Andretti Autosport şi Cadillac F1 fac parte, ca o echipă Nascar şi una de anduranţă, din grupul TWG Motorsports. Acest lucru i-ar permite lui Herta să se întoarcă în Indycar aproape oricând, în cazul în care proiectul F1 nu ar evolua aşa cum se speră.

