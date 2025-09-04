Colton Herta părăsește Indycar și va fi pilotul de teste al Cadillac

În Formula 1, Herta este „doar” pilot de teste şi nu rezervă, deoarece americanul nu deţine încă Super Licenţa, indispensabilă pentru a putea concura în F1. Şi având în vedere rezultatele sale din ultimele sezoane (în special locul 2 în Campionatul Indycar de anul trecut), îi vor mai lipsi şase puncte pentru a putea concura în 2027.

Pentru aceasta, are două soluţii: să participe la şase sesiuni de antrenamente libere (în 6 GP diferite) cu peste 100 km parcurşi de fiecare dată (1 punct pentru fiecare participare) sau să participe la Campionatul F2 şi să termine în top 8 în clasamentul final al sezonului. O combinaţie a celor două ar putea funcţiona, de asemenea (F2 acordă puncte până la locul 10 în clasament).

Decizia lui Herta a fost facilitată de faptul că Andretti Autosport şi Cadillac F1 fac parte, ca o echipă Nascar şi una de anduranţă, din grupul TWG Motorsports. Acest lucru i-ar permite lui Herta să se întoarcă în Indycar aproape oricând, în cazul în care proiectul F1 nu ar evolua aşa cum se speră.