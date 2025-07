Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunţat sancţiuni pentru FCSB, Dinamo şi Petrolul / Târnovanu, suspendat două meciuri

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru FCSB, Dinamo şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă.

Sancţiunile decise:

ACS Petrolul 52 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, din RD raportat la art. 83.2.b din RD se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

ACS SC Oţelul Galaţi vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC FCSB vs. FCV Farul Constanţa – Incidente, eliminare Târnovanu Ştefan (gazde) – În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează jucătorul Târnovanu Ştefan cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 59.1 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.1 şi 3.a, raportat la art. 83.2.d, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul FC FCSB cu Avertisment şi se aplica o penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC FCSB va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art. 83.2.d şi art.12, 14 bis şi 15 din RD, respectiv Avertisment si penalitate sportivă de 5.000 lei.

Alte hotărâri de miercuri:

Tescan Dragoş vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1.b din RD, se sanctioneaza clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera şi / sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de intarziere de plata, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 10.07.2025 – 24.07.2025, s-au scăzut două puncte. Termen 12.08.2025.

Dumitraşcu Denis Constantin vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art. 85.1 lit.a, coroborat cu art. 24.C.1.a din RSTJF, se sancţionează clubul AS FC Buzău cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de cinci zile pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Dumitraşcu Denis Constantin. Termen 20.08.2025.

AFC Botoşani vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Eliminare Miron Andrei George (gazde) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Miron Andrei George cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.