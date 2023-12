Compagno e dorit de o altă echipă din Superligă

Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Laszlo Dioszegi la Sepsi.

„Nu am discutat nici despre Rotariu, nici de Compagno. Mie îmi place de Compagno, dar nu am ajuns să discutăm despre vreun jucător. Mie mi se pare un atacant foarte bun pentru nivelul nostru. Dacă eu aș fi antrenorul lui Sepsi, l-aș aduce, dar eu țin cont de ce spune domnul Storck.

Nu am discutat despre jucători. 500.000 de euro este o sumă mare, dar poate o să scoatem altfel la capătu cu această înțelegere. Se poate negocia în cazul oricărui jucător, o să discutăm cu două zile înainte de sărbători și o să vedem.

Noi niciodată nu am dat bani pe jucători decât maxim, am dat 100.000 de euro. Noi nu dispunem de sume uriașe ca să putem plăti 500.000 de euro unui club. Maxim am dat 100.000, nu am făcut nici o investiție mai mare”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit Fanatik.