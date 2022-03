Complot împotriva lui Edi Iordănescu. Selecționerul Greciei a apelat chiar la Dan Petrescu

România a fost învinsă de Grecia (0-1) într-un meci amical disputat pe Ghencea. Edi Iordănescu nu a impresionat la debutul pe banca naționalei, astfel că și-a atras multe critici.

Selecționerul Greciei a dezvăluit la finalul partidei că a încercat să scoată informații despre naționala noastră. Persoana pe care a contactat-o a fost chiar bunul său prieten, Dan Petrescu.

„Dan Petrescu e cel mai bun prieten al meu din România.”

Selecționerul Greciei și Dan Petrescu se cunosc încă de pe vremea când au fost colegi la Chelsea Londra. Gustavo Poyet a încercat să obțină cele mai bune informații despre jocul naționalei chiar de la tehnicianul român. Iată ce a declarat după meci selecționerul Greciei:

„Am încercat să scot informații de la Dan Petrescu despre jocul naționalei României, dar a spus că nu îmi poate dezvălui nimic.

Dan Petrescu e cel mai bun prieten al meu din România. Deja mi-a scris și trebuie să îl sun, să văd ce părere are despre meci. Suntem prieteni foarte buni, tocmai din 1997, de la primul meu pre-sezon la Chelsea. Am fost colegi de cameră și am rămas prieteni pe viață, voi vorbi azi cu el.”, a afirmat Gustavo Poyet, la conferința de presă.

Dan Petrescu a evoluat ca fotbalist la Chelsea 5 ani, unde a fost un jucător de bază (1995-2000). Alături de gruparea londoneză, a câștigat Cupa Angliei în 1997, Cupa Ligii Angliei și Cupa Cupelor în 1998.