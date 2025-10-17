Componență inedită a echipei României pentru BJK Cup

Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat, vineri, lotul care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026, programat între 14 și 16 noiembrie, la Gorzow Wielkopolski, în Polonia.

Format nou în cadrul play-off-urilor din Billie Jean King Cup

Echipa României va fi formată din Gabriela Ruse, Gabriela Lee, Ruxandra Bertea, Mara Gae și Monica Niculescu, sub îndrumarea antrenoarelor Alexandra Dulgheru și Alina Tecșor.

Partidele se vor disputa în sală, pe hard, într-o grupă care le mai include pe Polonia și Noua Zeelandă.

Meciurile se vor disputa în sistem round-robin între 14 și 16 noiembrie 2025, la Arena Gorzow, în orașul polonez Gorzow Wielkopolski, pe terenuri acoperite, cu suprafață hard.

Pentru ediția din 2025, Billie Jean King Cup adoptă un nou format în cadrul Play-off-urilor, în contextul tranziției spre un turneu final redus la 8 echipe, similar cu modelul Final 8 utilizat în Cupa Davis.

Cele șapte grupe vor fi alcătuite din câte trei echipe și vor fi găzduite de țări diferite, selectate prin tragere la sorți dintre națiunile eligibile.

Meciurile din fiecare grupă vor consta din două partide de simplu și una de dublu, fiecare disputată în formatul clasic cel mai bun din trei seturi cu tiebreak.

Sub comanda căpitanului Horia Tecău, România a reușit în 2024 o performanță notabilă, calificându-se la turneul final al competiției de la Malaga, unde a fost eliminată în optimi de finală de Japonia, cu scorul de 1-2.