Concluzia Cameliei Potec după CE de la Otopeni: „Ne-am depăşit obiectivul”

Delegația României a obținut două medalii, ambele de bronz, la Campionatul European de înot care a avut loc săptămâna trecuită la Otopeni.

„Ne-am depăşit obiectivul”, a spus Camelia Potec, referindu-se la cele două medalii de bronz

Au urcat pe treapta a treia a podiumului Andrei Ungur la 100m spate și David Popovici la 100m. Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, spune că obiectivul a fost îndeplinit.

„Mă bucur că sportivii români au reuşit performanţe notabile, am avut 8 finale, 2 medalii de bronz, majoritatea sportivilor şi-au făcut cei mai buni timpi şi au reprezentat ţara cu mândrie.

Acest lucru ne dă speranţe pentru Jocurile Olimpice din 2028. Ne-am depăşit obiectivul: o finala europeană şi o medalie”, a declarat ea.

„Organizatoric suntem încântaţi că toată lumea s-a simţit bine şi că am reuşit să facem această competiţie la standarde înalte.

Vreau să le mulţumesc celor de la Agenţia Naţională pentru Sport, fără ajutorul cărora nu am mai fi avut acest eveniment major în România, dar şi partenerilor privaţi, care ne-au sprijinit enorm”, a completat fosta sportivă.

Surpriza lotului României a fost Robert Badea, care la doar 16 ani a ocupat locul 5 în finală la 400m mixt.

„Este extraordinar acest loc 5, am avut nevoie de push-ul oferit de public. Nici nu mă gândeam la finală astăzi, eram demoralizat complet, dar am avut oamenii potriviţi lângă mine. Antrenoarea mi-a spus să mă distrez la cursă şi asta am reţinut.

La ultima sută am tras mult pentru că l-am văzut pe cel de lângă mine şi mi-am dorit să-l depăşesc”, s-a destăinuit tânărul sportiv.