Concluzia italienilor după ce au aflat că sunt șanse să întâlnească România la barajul pentru CM 2026

În contextul rezultatelor slabe înregistrate de România în grupa preliminară a Cupei Mondiale din 2026, ”tricolorii” au șanse mari să dispute barajul.

Prima reprezentativă ocupă locul 3, cu cu 5 puncte sub Bosnia și Austria, iar șansele tricolorilor de a încheia în primele două sunt aproape inexistente.

Cu toate acestea, echipa națională va juca barajul datorită câștigării Ligii C din Nations League. Tricolorii ar urma să fie repartizați în urna a patra valorică și să primească o adversară din prima urnă.

Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilorsunt considerate posibilele adversare în semifinala barajului.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport susțin că Suedia este singurul rival care le poate face probleme în semifinale.

„În semifinala barajului ne-ar aștepta o surpriză. Pe baza clasamentelor de azi, cele mai bune echipe care nu s-ar califica la Mondial din grupă ar fi Germania (locul 3), Suedia, Țara Galilor și România. Presupunând că Germania își va îmbunătăți poziția, pericolul real este Suedia, care ar veni cu puterile din atac, Isak și Gyokeres. Macedonia de Nord ar putea apărea și ea în urna a patra.

Vorbim de Suedia și Macedonia de Nord, echipele care ne-au blocat drumul spre Rusia 2018, respectiv Qatar 2022. Nu par echipe superioare Italiei, dar nici la momentele respective nu păreau. Alte echipe care ar putea apărea la baraj din urna a patra și ar fi variante mult mai bune sunt Irlanda de Nord, Moldova sau San Marino.

Vom avea astfel fie o semifinală teribilă, fie una facilă. Totuși, ulterior va mai veni o finală”, a scris Gazzetta dello Sport.