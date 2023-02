Concluzia lui Adrian Mititelu dupa Lazio – CFR Cluj: „Nu mai sunt favoriți la titlu” – Cine se va bate pentru caștigarea campionatului

Adrian Mititelu consideră că Farul și FCSB se vor duela pentru primul loc din Liga 1.

„Sincer să fiu, chiar m-am bucurat că au început bine. Când am văzut că lui Lazio i s-a eliminat jucătorul, am zis: ‘Să vezi că CFR-ul va da lovitura!’. Și chiar mi-aș fi dorit. Să știți că eu rar țin cu o echipă românească. Așa am fost eu constituit, de ce să mă laud ca alții? Dar pentru CFR în ultimii ani am avut o oarecare simpatice și mi-am dorit ca ei să câștige.

Am fost dezamăgit de joc, jocul a fost sub așteptări. Eu cred că aseară Lazio putea să fie bătută, mai ales că au jucat în 10 oameni. Dar CFR-ul a fost în trendul ei din ultima perioadă. E ceva ce nu se leagă acolo. Echipa, de la revenirea lor în primplan, știți că au avut și ei insolvență, cred că e în cea mai slabă formă. Nu știu dacă anul ăsta mai poate să câștige campionatul. Deși am zis că ei sunt principalii favoriți, anul ăsta cred că nu mai sunt principalii favoriți.

FCSB-ul și cu Farul (n.r. pe cine vede favorite la titlu). Farul am văzut că are consistență, s-ar putea să fie anul alor. Bine, acum nu am zis că CFR-ul nu mai are șanse, să nu fiu înțeles greșit. Dar nu mai sunt atât de sigur că mai pot fi favoriți. Jocul lor scârțâie rău de tot, și nici nu au jucători de explozie, jucători care să facă diferența. Ei, știți cum sunt, ca Pasărea Phoenix, odată intră într-un moment de ăla de-i bat pe toți. Dar FCSB și Farul sunt mai bune anul ăsta”, a declarat Adrian Mititelu, pentru fanatik.ro.