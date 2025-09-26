Concluzia lui Basarab Panduru, după victoria FCSB-ului

FCSB a debutat cu o victorie în grupele Ligii Europa, după ce s-a impus joi seară, în deplasare, cu 1-0 împotriva formației Go Ahead Eagles.

După meci, Basarab Panduru a tras mai multe concluzii.

El crede că Olandezii nu aveau destulă calitate.

”Vorbeam şi în timpul meciului că poate în campionat nu se vor întâlni cu situaţii de genul, să stea adversarul în 30 de metri, aici toată lumea juca pe contre, toată lumea vrea să joace.

Cei de la Go Ahead Eagles dacă aveau calitate putea să faca mai multe lucruri, ei nu puteau să faca anumite chestii, se vede, asta se întâmplă când eşti o echipă mică. Nu mi s-a părut în repriza a doua că sunt probleme, nici cea mai mică…”, a spus Panduru, la PrimaSport.