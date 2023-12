Concluzia lui Bergodi după un nou meci fără victorie: „Toată lumea se uită la Rapid! Sunt mulțumit de acest grup!”

Rapid a bifat un nou meci fără victorie în Liga 1. Giuleștenii au obținut un 0-0 pe terenul celor de la Petrolul.

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul partidei de la Ploiești. Iată concluzia trasă de tehnicianul italian.

„Toată lumea se uită la Rapid! Sunt mulțumit de acest grup!”

„Am luat un punct, e important că nu am pierdut. Felicit băieții pentru atitudinea extraordinară. Au jucat în zece oameni tot meciul, îi felicit. Din păcate, copilul e distrus, nu am văzut bine acțiunea, chiar dacă era în fața băncii.

A fost o lejeritate, experiența, nu știu dacă s-a dus cu talpa, nu am văzut. E o lejeritate, oricum e un copil, trebuie să învețe, e bine că ne-a ieșit bine, băieții au jucat foarte bine, ne-am apărat foarte bine.

Nu era un experiment, așa am vrut să fac, în ultimul timp am fost puțin expuși la mijlocul terenului, am vrut să întăresc compartimentul defensiv. M-a mulțumit Cîrjan, și el a suferit, și el e un copil. S-a adaptat acolo în bandă, toți au dat totul.

A fost un exercițiu de fază defensivă, am avut și o ocazie importantă în prima repriză, sunt mulțumit. Toți mijlocașii au jucat bine, e păcat că au luat cartonașe, ne vor lipsi cu Farul.

Toată lumea se uită la Rapid, ies tot felul de articole despre Rapid, dar vom vedea ce vom face. Sunt mulțumit de acest grup, fiecare echipă va face două-trei achiziții. Dacă rămânem în fruntea clasamentului, în retur putem fi o nucă tare”, a spus Cristiano Bergodi, după meciul contra Petrolului.