Concluzia lui Dorinel Munteanu despre Dinamo: ”În devenire!”

Dinamo a avut o evoluție foarte bună în acest sezon din Superliga, cu 18 puncte acumulate după 9 etape disputate, și ocupă locul 5 în campionat.

Dorinel Munteanu a analizat prestația ”Câinilor” și consideră că au șanse să se lupte la titlu.

”(n.r. E Dinamo o echipă de titlu?) Absolut! În devenire, da. Dinamo joacă din ce în ce mai bine. Dacă în iarnă mai aduc unul sau doi jucători, atunci își fac o echipă bună.

Foarte bine că a plecat Olsen. Asta i-a dat credibilitate antrenorului”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.