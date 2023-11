Concluzia lui Elias Charalambous după eșecul în fața Rapidului: „Am luat două goluri din două greșeli ușoare”

Liderul Superligii, FCSB, a pierdut pe teren propriu, 1-2, meciul împotriva Rapidului, din etapa a 15-a, ultima a turului.

„Am luat două goluri din două greșeli ușoare”, a spus Elias Charalambous după FCSB – Rapid 1-2

Oaspeții conduceau cu 2-0 la pauză, după golurile lui Jayson Papeau (39) și Paul Iacob (45+1), egalarea venind în minutul 65, după ce Dawa a înscris cu o lovitură de cap.

La finalul partidei, antrenorul echipei roș-albastre, Elias Charalambous, a explicat motivul pentru care adversarii nu au niciun merit pentru victorie.

„Am pierdut singuri meciul. Am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile, dar am suferit când nu am avut mingea. Din două greșeli ușoare… Îmi pare rău pentru jucători, din două greșeli prostești am luat două goluri.

Cred că scorul nu este cel corect. Îmi pare rău pentru jucători, au încercat. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Am avut ocazii, am marcat un gol. A fost greu la 0-2”, a spus Charalambous.