Concluzia lui Guardiola, după ce City s-a încurcat în Champions League

Pep Guardiola a apreciat jocul echipei sale în remiza cu AS Monaco, scor 2-2, disputată miercuri pe stadionul Louis II.

Tehnicianul lui Manchester City a declarat că formația sa a făcut „un meci foarte bun”, cu multe ocazii și puține goluri primite.

Totuși, antrenorul spaniol a recunoscut că apărarea a greșit la faza unei lovituri libere, de unde a rezultat un penalty.

”Prima repriză a fost excelentă, dar în meciurile strânse trebuie să apărăm mai bine. Ne mulțumim cu acest punct”, a concluzionat Guardiola.