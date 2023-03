Concluzia lui Iosif Rotariu după cele două meciuri ale naționalei: ”Ceva s-a rupt și în jocul echipei când a ieșit el!”

Reprezentativa României a învins, marţi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (2-0), selecţionata Belarusului, în al doilea meci din preliminariile Euro-2024.

Au marcat Stanciu ’17 şi Burcă ’19, pentru România, respectiv Marozau (86) pentru Belarus.

Iosif Rotariu a urmărit cele două meciuri ale naționalei și a tras mai multe concluzii.

„Cred că e o întindere musculară, nu cred că e ruptură. Ceva s-a rupt și în jocul echipei când a ieșit Tudor Băluță, s-a simțit! Mijlocașul central mai ales in sistemul 4-3-3, cum jucăm și noi, e esențial!

Nu e neapărat vorba că are talie Tudor Băluță (1,92 m), nu e problemă de talie la acest post. Sunt foarte mulți jucători care au fost închizători și au fost mai mici de statură. Cum am fost eu, cum a fost recent Andrea Pirlo. Genul fotbaliștilor care au mișcări rapide.

Pe lângă ceilalți închizători, Tudor Băluță are un atu in plus. E un jucător care verticalizează foarte bine jocul și are pasă lungă”, a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.