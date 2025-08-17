Concluzia lui Liviu Ciobotariu după egalul cu FC Hermannstadt: ”Mare păcat! Facem niște greșeli copilărești”

Petrolul Ploiești a terminat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, contra celor de la FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

Ploieştenii au deschis tabela la începutul reprizei secunde prin Gicu Grozav, când Doumtsios a fost faultat în careul sibienilor de către portarul Căbuz, iar centralul Marian Barbu a acordat penalty.

Sibienii au ratat în minutul 78, dar au reușit să egaleze în minutul 82, prin Buș.

Liviu Ciobotariu a analizat prestația elevilor săi la finalul partidei.

Tehnicianul a precizat că este dezamăgit de golul primit și a evidențiat faptul că Petrolul are un ”start de campionat ratat”.

”S-a trăit la intensitate maximă această partidă. Păcat că nu am reușit să câștigăm. Nu știu dacă meritam! Din nou am avut avantaj pe tabelă, dar nu am știut să gestionăm așa cum trebuie situația.

Trebuia să fim mai pragmatici și trebuia să rupem jocul. Am întâlnit o echipă foarte bună, ceea ce am spus la început de joc. O echipă care joacă un fotbal bun.

Există această doză de frustrare și de supărare, pentru că este al treilea joc acasă și în trei meciuri nu am reușit să luăm decât un punct!

Sunt dezamăgit de rezultat și cred că puteam să facem mai multe. Nu am gestionat bine ocaziile și nu am reușit să fructificăm.

E un moment dificil pentru noi. E un start de campionat ratat! Eu așa îl consider și mă așteptam la mai multe. Băieții au avut atitudine, s-au luptat, au jucat.

Am arătat bine după ce am schimbat sistemul de joc. Păcat! Mare păcat! Facem niște greșeli copilărești. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții.

Primul responsabil e antrenorul, apoi vin jucătorii. Golul putea fi foarte ușor de evitat. Au fost greșeli în lanț. Dar, fac parte din joc și trebuie să ne ridicăm. Trebuie să muncim mai mult și să fim mai responsabili. Trebuie să fim mai lucizi la finalizare”, a declarat Liviu Ciobotariu, la flash-interviu.