Concluzia lui Marian Iancu după ultimele transferuri ale giuleștenilor: ”Rapid, la fel ca NATO, este o entitate defensivă”

Rapid i-a transferat pe Alin Fică și Leo Bolgado de la CFR Cluj, luni, 8 septembrie, în ultima zi de mercato.

De asemenea, gruparea ”alb-vișinie” l-a împrumutat pe El Sawy la ”U” Cluj.

Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a analizat ultimele mutări realizate de Rapid.

„Rapid îl împrumută pe Omar (n.r. – El Sawy) la U Cluj pentru un an competiţional, chiar înaintea meciului oficial dintre cele două echipe, care va avea loc vineri seară la Cluj. Dacă asta s-ar fi întâmplat în trecut, ar fi însemnat trei puncte pentru Rapid. Astăzi, dacă învinge pe merit, tot atât contează. Soluţia aleasă, atât de târziu, este complet neavenită şi lipsită de tact.

Personal, cred că Omar este prima opţiune pentru o eventuală schimbare a lui Dobre sau Petrila, cu Dobre mutat pe partea stângă. Este peste toţi cei care rămân în lot: are talie, control în regim de viteză, faţă la poartă, răutate şi tupeu — toate calităţi pozitive. Nu mai înţeleg nimic. Ne consolidăm apărarea cu transferuri de ultim moment şi ne amăgim în atac cu jumătăţi de măsură. Ce naiba se întâmplă?!”, a scris fostul patron de la Poli Timişoara.

Cu doar câteva ore mai înainte, Iancu s-a declarat surprins de numărul de jucători ofensivi transferați în Giulești.

„Rapid, la fel ca NATO, este o entitate defensivă prin excelenţă. Cu atâţia închizători şi fundaşi care vin în Giuleşti, doar tancuri şi tunuri ne mai lipsesc, iar nimeni nu ne va mai cuceri vreodată. Doar că războiul se câştigă atacând şi invadând cu infanteria. Iar aici nu vrem să deranjăm pe nimeni. Alegem să mergem pe intimidare”, a mai spus Marian Iancu.

Fotbaliștii transferați de Rapid în perioada de mercato a verii sunt: Drilon Hazrollaj, Antoine Baroan, Kader Keita, Raul Stanciu şi Lars Kramer.