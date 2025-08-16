Concluzia lui Zeljko Kopic după Dinamo – UTA 1-1, meci în care gazdele au avut doi eliminați: „A fost destul de greu de privit”

Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi.

„Ne mai trebuie câțiva jucători”, a recunoscut tehnicianul

Arădenii au deschis scorul prin Hakim Abdallah (33), fostul atacant al lui Dinamo. Gazdele au egalat prin francezul Mamoudou Karamoko (59), din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Dinamo a încheiat în nouă jucători, după ce Gheorghi Milanov (83) și Cristian Mihai (90) au fost eliminați pentru două cartonașe galbene.

„Prima repriză nu a fost bună. Nu am avut putere, forță, energie. A fost destul de greu de privit. A doua repriză a fost diferită, am avut mai multă calitate.

În prima repriză am fost lenți. Cred că în repriza a 2-a meritam mai mult decât un singur gol, dar trebuie să acceptăm acest rezultat. Simt energia de dinainte de meci, simt cum muncest jucătorii.

În a doua repriză am arătat că putem, că suntem pregătiți. Au fost multe lucruri pozitive, însă trebuie să jucăm așa pe o perioadă mai lungă, asta trebuie să rezolvăm!

De la Cristi Mihai am nevoie de mai multă energie, trebuie să se adapteze. În prima repriză am fost prea lenți, trebuia să schimbăm ceva. Și Milanov a intrat foarte bine, am fost mulțumit de repriza a 2-a.

Parcă în repriza a 2-a am vrut prea mult. Am dominat, eram bine, probabil că jucătorii au vrut puțin prea mult și se mai întâmplă și astfel de situații, cu eliminări. Asta este, se întâmplă în fotbal.

Știm de ce mai avem nevoie, ne mai trebuie câțiva jucători, dar încă nu am reușit să îi aducem. Sper să vină. Vorbim toți aceași limbă, ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Kopic la final.