Concluzia spaniolilor despre Andrei Rațiu după România – Canada: ”Asta este realitatea”

România a pierdut, vineri, amicalul contra Canadei, scor 3-0, pe Arena Națională.

Andrei Rațiu a fost titular, iar jurnaliștii spaniolii au analizat prestația internaționalului român.

Presa spaniolă a subliniat că jucătorul lui Rayo Vallecano a fost un om de bază al ”tricolorilor”.

”Andrei Rațiu continuă să fie un om de bază pentru România. Fundașul dreapta a fost titular la EURO 2024, unde naționala sa a ajuns în optimile de finală, oprită de Olanda.

Realitatea este că Rațiu s-a impus ca un pilon defensiv atât pentru club, cât și pentru echipa națională, unde a fost titular și a adunat minute de calitate.

Rayo Vallecano sărbătorește astfel proiecția internațională a doi dintre jucătorii săi. Ciss, care luptă să fie prezent la următorul Mondial cu Senegal, și Rațiu, consolidat la naționala României după parcursul de la Campionatul European.

Cei doi întăresc prestigiul echipei Rayo. Prezența ambilor la competiții internaționale reflectă creșterea clubului și valoarea pe care jucătorii săi o aduc pe scena globală”, a scris unionrayo.com.