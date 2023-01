Concluzia trasă de Liviu Ciobotariu la finalul cantonamentului din Antalya: „Asta e clar!” – Ce a spus tehnicianul celor de la Voluntari!

FC Voluntari a încheiat cantonamentul din Antalya cu o victorie (2-0 contra FC Zhetysu). Liviu Ciobotariu a vorbit despre echipa sa la finalul partidei contra kazahilor.

Mai exact, antrenorul ilfovenilor s-a declarat mulțumit de pregătirea echipei sale. Iată ce a spus Ciobi.

„Important este că toată lumea s-a angrenat la efort!”

„A fost un stagiu de pregătire reușit, din punctul meu de vedere. În mare parte ne-am atins obiectivele pe care ni le-am propus.

Am încheiat cantonamentul cu un joc amical, destul de bun. Important este că toată lumea s-a angrenat la efort. Nu am avut probleme cu accidentările și acesta a fost un lucru care m-a interesat foarte tare. Apoi, că am marcat două goluri, pot să le trec la lucrurile pozitive. A fost un joc bun pentru noi.

Obiectivul nostru principal în Liga 1 este să câștigăm cât mai multe meciuri. Asta e clar. Clasamentul este foarte echilibrat, iar din poziția în care ne aflăm ne despart foarte puține puncte de zona fierbinte și șase puncte de play-off. Când se va trage linie, vom vedea unde ne vom afla.

N-au fost probleme mari. Ca peste tot, există întârzieri. Și la noi au fost întârzieri cu salariile, dar s-au reglat și nu este ceva grav.

Sigurjonsson și Dumiter s-au acomodat foarte bine. Sunt mulțumit de modul în care s-au pregătit. Acum rămâne ca și în meciurile oficiale să aibă randamentul pe care toți ni-l dorim. Eu am mare încredere în ei.

(n.r. – despre Deian Sorescu) Nu am cum să mai comentez pentru că am mai comentat o dată și părea că a ajuns la FCSB. Iată că nu a ajuns. Numai când va fi cu certitudine voi mai vorbi.

(n.r. – U Cluj i-a spionat la partida cu Zhetysu) Mi se pare ceva normal, dacă au jucat aici aproape de noi. Recunosc că și eu am fost la meciurile lor, așa că ne-am spionat reciproc”, a declarat Liviu Ciobotariu, potrivit Digi Sport.