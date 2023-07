Concluzia trasă de Victor Becali după ce Farul a părăsit umilită Champions League: „Atâta putem. Ce să mai vorbim. Ce să facem?”

Farul Constanța, campioana României, a părăsit Champions League după ce a fost eliminată din primul tur preliminar. Dobrogenii au cedat în fața moldovenilor de la Sheriff Tiraspol (1-3 la general).

Victor Becali, agentul de jucători, a comentat prestația elevilor lui Hagi. Iată ce a spus despre umilința suferită.

„Atâta putem. Ce să mai vorbim. Ce să facem?”

„Ăștia suntem, atâta putem. Ce să mai vorbim. Ce să facem? Nu ne împăcăm cu ideea, trebuie să găsim soluții. Cine să le găsească? Trebuie să le găsească cine trebuie să le găsească. Le găsiți voi la radio și eu din Pipera? Putem doar să comentăm și noi. Antrenorii, jucătorii și organele competente trebuie să găsească. Competente, necompetente, acum nu știu cum sunt.

Eu spun că atât putem noi. Jucătorii noștri spun că am făcut prin campionat, am făcut prin nu știu ce, dar când ne-am întâlnit cu Kosovo n-am mai putut să facem nimic. Cu Elveția la fel, când ne întâlnim prin cupele europene, la fel. Poate noi toți nu vedem lucrurile bine, că dacă am fi văzut bine, am fi câștigat. Campionatul european de tineret, unde am jucat acasă, unde ne-am lăudat că sutnem în primele 16. Suntem în primele 16 pentru că suntem a 16-a și ne-am calificat direct, altfel nu știu dacă eram. Nu e o întâmplare, ați văzut de European am făcut, foarte, foarte slab“”, a spus Victor Becali, pentru Sport Total FM.