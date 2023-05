Concluziile lui Andrei Ivan după victoria în inferioritate numerică din Giulești: „Ne prieşte să jucăm în 10!”

CSU Craiova a plecat cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu Rapid. Oltenii au câștigat, în 10 oameni, cu scorul de 3-2.

Andrei Ivan, autorul unei „duble” în această partidă, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus atacantul.

„Ne prieşte să jucăm în 10!”

„A fost un meci greu pentru noi, sunt bucuros că am luta cele 3 puncte şi ne-am asigurat locul 4. Şi astăzi am luat roşu în minutul 46 şi tot am câştigat. Nu am avut emoţii deloc la acest penalty. M-am gândit că nu se aruncă tot acolo. Şi la Sepsi am jucat tot în 10 şi am câştigat 2-1. Ne prieşte să jucăm în 10. Avem un grup bun, suntem uniţi. Farul deja a ieşit campioană şi nu ştiu ce va fi acolo. Sunt prieten cu Săpunaru şi am vorbit puţin cu el. Farul merită dacă a ieşit pe primul loc”, a spus Andrei Ivan, după victoria cu Rapid.