Concluziile lui Florin Pîrvu după remiza cu Sepsi: „Plecăm cu un punct de pe un teren de unde nu se câștigă ușor!”

Petrolul Ploiești a plecat cu un punct de la Sf. Gheorghe. „Lupii Galbeni” au înregistrat un 0-0 cu cei de la Sepsi OSK.

Florin Pîrvu a reacționat după meci. Iată ce a spus antrenorul despre rezultatul obținut de elevii săi.

„Plecăm cu un punct de pe un teren de unde nu se câștigă ușor!”

„Un meci de luptă. Știam acest lucru. Nu am avut mari realizări în seara asta. Am avut o intensitate bună. Ne-am deschis culoare, dar nu am reușit să facem tranziția destul de urmă. Plecăm cu un punct, de aici de la Sepsi, de pe un teren de unde nu se câștigă ușor puncte.

Știam că sunt în suferință și că vor veni să ne atace. Este clar că am reușit să închidem culoarele și să facem câteva tranziții bune. Din păcate, au lipsit finalizările.

Billel Omrani este într-un proces de pregătire. Face eforturi foarte mari. Îl așteptăm pentru că avem nevoie de el și este un jucător valoros. Mai are nevoie de timp. Sunt sigur că ne va ajuta în viitor.”, a declarat Florin Pîrvu, după remiza cu Sepsi OSK.

„Hanca va reveni!”

„Dacă ne spuneați înainte de începutul campionatului că la finalul turului o să fim pe locul 5, poate multă lume zâmbea. Luăm meci cu meci, am adunat puncte. Asta ne dorim. O să vedem la final.

Hanca va reveni și vom vedea ce strategie vom face. El va reveni bine, spun eu. Sper să fie bine. Avem nevoie de experiența lui și de tot ce înseamnă Sergiu Hanca pentru noi.”, a mai spus Pîrvu.