Concluziile lui Gică Popescu după calificarea dramatică a Farului Constanța în play-off: „Sperăm să arătăm diferit în play-off!”

Farul Constanța este altă echipă față de cea care sezonul trecut domina Liga 1 și câștiga ulterior titlul. „Marinarii” au obținut calificarea în play-off-ul din actuala stagiune în ultima etapă a sezonului regular.

Gică Popescu a tras câteva concluzii după reușita echipei sale. Iată ce a spus „Baciul” după remiza cu FC Botoșani (0-0).

„Sperăm să arătăm diferit în play-off!”

„A trebuit să suferim, din păcate am așteptat până în ultima etapă. De multe ori e nevoie să suferi, să muncești foarte mult, așa cum am făcut noi în această seară, pentru a face puncte și pentru a-ți îndeplini obiectivele.

Anul acesta am suferit ca joc, dar și ca efectiv. Nu am putut alina întotdeauna 11-le pe care l-ar fi vrut Gică. Am avut și azi, a fost un punct pentru care a trebuit să muncim foarte mult. Sperăm să arătăm diferit în play-off.

Ne bucurăm de accederea în play-off. Vrem să ne revenim și să recuperăm cât mai mulți jucători accidentați și bineînțeles un loc cât mai bun”, a spus Gică Popescu, după remiza albă cu FC Botoșani.