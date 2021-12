Concluziile lui Keșeru după succesul FCSB-ului cu UTA: „A ieşit mingea în afara terenului”

FCSB s-a impus cu 2-1 în fața celor de la UTA Arad, în urma unor penalty-uri contestate de către formația oaspete.

La finalul meciului, Claudiu Keșeru a vorbit și el despre desfășurarea partidei, dar și despre cele două faze legate de arbitraj, recunoscând că la una dintre ele, formația bucureșteană nu ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă.

„Săptămâna trecută am avut nişte probleme, s-au adunat câteva dureri, dar nu a fost nimic grav. Săptămâna asta am tras tare la antrenamente şi fizic m-am prezentat forte bine la acest meci.

Timp de 60 de minute, am simţit că am fost 100% din punct de vedere fizic. În ceea ce priveşte meciul, când nu am ocazii nu am ce să fac… Am impresia că alerg foarte mult ca să caut mingea şi nu vine.

A fost un meci extrem de agresiv, mi s-a părut că atât pentru noi, cât şi pentru telespectatori a fost o luptă crâncenă la mijlocul terenului, cu foarte puţine ocazii din partea noastră. Un meci destul de închis, am avut noi câteva ocazii în prima repriză, iar ei nimic.

Am înţeles că a ieşit mingea în afara terenului când am primit cel de-al doilea penalty, nu voi spune că nu am văzut imaginile, am înţeles că a ieşit mingea clar. Iar la primul se aude de la distanţă contactul dintre ei, zic că a fost penalty. Aceste decizii ale arbitrilor nu au făcut să degenereze lucrurile între noi jucătorii şi să începem să ne lovim încât să ne punem în pericol integritatatea”, a declarat Keşeru, după meci.