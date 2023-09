Concluziile lui Marius Măldărășanu, după FC Hermannstadt – FC Voluntari

Cele două cluburi s-au întâlnit în a noua etapă din sezonul regulat al Superligii României.

„Trăim periculos. Jocul greșeala așteaptă. Am greșit, am primit gol. În prima repriză a fost ca după vacanță, am început moale, ei au schimbat sistemul. Golul a venit pe o diagonală. Mă bucur că băieții au înțeles ce le-am spus la pauză. Anul trecut eram mai umili, nu ne dădeam la o parte de la munca de jos. Acum, nu că nu fac efort, dar sunt momente în care nu cobori, și plângi după aceea. Au ieșit cu o atitudine foarte bună, am întors rezultatul rapid și cred că e victorie meritată.

Trebuie să ai inspirație. Sunt meciuri în care și suporterii își dau seama de schimbări. Schimbările erau poate previzibile. Se spune că e inspirația antrenorului, dar ei trebuie să își facă treaba. Mă bucur pentru Iancu, pentru că aici suferim puțin, jucătorii under nu au încredere. Datorită unor jocuri bune, lumea lăudând echipa, unii jucători s-au simțit mai buni, iar pe parcursul acestui început de campionat, vor să rămână mai sus, ca să avem numeric jucători în față.

Le-am spus să facem efort în defensivă. Le-am spus că vom marca, eu zic că avem echipă bună și am avut ocazii în toate meciurile. Am intrat relaxați în joc. Vom avea cinci jocuri în două săptămâni. Apare și oboseala, dar să sperăm că vom fi inspirați. Jucătorii care intră să dea totul, trebuie să gestionăm bine această perioadă. Contează foarte mulți ca toți să fie pregătiți”, a spus Marius Măldărășanu.