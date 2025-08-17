Concordia Chiajna a învins Ceahlăul la scor de maidan

Echipa Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a.

Runda se închide cu Poli Iaşi – Gloria Bistriţa

Într-un alt meci de duminică, FC Bacău a învins Tunari, scor 2-1.

Luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara.

Marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.