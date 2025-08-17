Concordia Chiajna a învins Ceahlăul la scor de maidan
Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 17 august 2025, ora 17:45,
Echipa Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a.
Runda se închide cu Poli Iaşi – Gloria Bistriţa
Într-un alt meci de duminică, FC Bacău a învins Tunari, scor 2-1.
Luni, la ora 17:00, se dispută partida Sepsi OSK – Corvinul Hunedoara.
Marţi, de la ora 19:00, este programată întâlnirea Politehnica Iaşi – Gloria Bistriţa.