Concordia visează la play-off după victoria de la Baia Mare! Gabriel Tamaș și-a mobilizat colegii în stil propriu

Echipa Concordia Chiajna a ajuns la 26p după 17 etape și are șanse la play-off-ul Ligii 2, dar depinde și de jocul altor rezultate.

„Capul jos, trebuie să muncim”, le-a transmis Gabriel Tamaș colegilor lui

Echipa la care este legitimat și fostul internațional român Gabriel Tamaș a învins Minaur Baia Mare cu 1-0. Meciul trebuia să aibă loc sâmbătă, dar a fost amânat din cauza gazonului îmbibat cu apă.

Unicul gol a fost marcat de Mediop Ndiaye în minutul 83. La final, Gabriel Tamaș și-a motivat colegii pentru ultimele două meciuri din sezonul regulat.

„Nu prea sunt cuvinte despre meciul de azi, terenul a fost foarte greu pentru ambele părți, dar una peste alta spun că ne-am făcut datoria. Am dominat meciul, am avut mai multe ocazii și uite că la final s-a văzut. Am câștigat punctele, contra unei echipe solide.

Cunosc câțiva jucători de la Baia Mare, sper să nu aibă probleme cu retrogradarea, merită să rămână în Liga 2. Noi am cam dominat prima repriză, am avut cinci cornere, puteam să marcăm, am avut ocazii mai clare decât Minaur.

Eu mă integrez foarte repede la echipe, peste tot unde am fost nu am avut probleme cu integrarea, am încercat să ajut echipa. Azi, nu știu dacă am jucat bine sau rău, dar nu am luat gol, iar eu, ca fundaș central, mă bucur când echipa nu ia gol.

Nu avem program ușor, poate și alte echipe au zis că venim la Baia Mare și câștigăm ușor, pentru că este pe ultimele locuri, dar a fost un meci de bătaie. Putea să câștige și Minaur, a avut în repriza a doua ocazie bună, a fost un meci care pe care.

Când am venit aici, am știut în ce m-am băgat! Trebuie să muncim, capul jos, să câștigăm meciurile următoare și apoi vom vedea. Dacă vor câștiga și echipele din față, nu e suficient să ajungem în play-off”, a spus el.

În ultimele două etape din sezonul regulat, Concordia va întâlni Ripensia (Locul 16, cu 16p) acasă și Metaloglobus (15, 17p) în deplasare.